Mail.ru ввела авторизацию по СМС. В будущем она откажется от паролей

Почта Mail.ru ввела новый способ авторизации пользователей — через одноразовые коды, направленные по СМС или push-уведомления, сообщает ТАСС со ссылкой на Mail.ru Group.

В будущем компания намерена насовсем отказаться от авторизации пользователей по паролю, что «значительно усилит безопасность сервиса». В Mail.ru Group не уточнили, когда компания планирует сделать это.

Компания также рассматривает варианты авторизации с помощью физических устройств (ключей) и биометрических данных, например, сканирования отпечатков пальцев или определения лица.

Почта Mail.ru существует с 1998 года. У сервиса около 100 миллионов активных аккаунтов, ежемесячная аудитория проекта — 32,5 миллиона пользователей.