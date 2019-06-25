Компания МТС впервые за 13 лет изменила логотип
Компания МТС изменила логотип и слоган. Из логотипа убрали красное обрамление вокруг белого яйца, а само яйцо стало красным.
Старый слоган мобильного оператора «Ты знаешь, что можешь!» поменялся на новый «Быть лучше каждый день».
В визуальном стиле МТС отказалась от красной полосы, стилизованной под мазок кистью. Новым центральным элементом брендинга стала красная полоса, «вырастающая из типографики нового логотипа МТС».
Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов.
В последний раз МТС радикально меняла логотип в 2006 году. Тогда компания отказалась от надписи МТС GSM на желтом фоне в пользу белого яйца с надписью МТС. После этого в логотип вносили косметические изменения, при этом цвет яйца оставался неизменным.