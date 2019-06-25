Компания фонда Кадырова без конкурса получила госконтракты на 236 миллионов рублей

Строительная компания ООО «МегаСтройИнвест», единственным собственником которой значится фонд Кадырова, за последние несколько месяцев получила госконтракты на общую сумму в 236 миллионов рублей.

13 из 14 контрактов были получены компанией без конкурса — аукционы признавали несостоявшимися. Лишь в одном случае у «МегаСтройИнвеста» был конкурент, что не помешало компании фонда Кадырова получить госконтракт.

Самый крупный контракт — на 163,9 миллиона рублей — «МегаСтройИнвест» заключил в июне с республиканским Минстроем на предоставление жилых помещений по программе ликвидация ветхого жилья в Чечне.

Также компания фонда Кадырова получила контракты на благоустройство парков, общественных и дворовых территорий шести муниципальных районов Чечни

Фонд Кадырова был создан в 2004 году после гибели президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Руководит фондом вдова Ахмата-Хаджи Кадырова, мать нынешнего руководителя Чечни Рамзана Кадырова.

«МегаСтройИнвест» был основан фондом Кадырова в 2007 году. Эта компания один из основных государственных подрядчиков в Чечне.