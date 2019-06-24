На складе боеприпасов в Казахстане произошла серия взрывов. Один человек погиб, более 70 пострадали

В Казахстане на складе боеприпасов произошла серия взрывов, в результате которых один человек погиб и более 70 пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации Минобороны Казахстана, утром 24 июня на военном складе возле города Арысь «произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов». По данным местных властей, погиб один человек (снаряд попал в его автомобиль). Еще 71 человек обратился за медицинской помощью, заявили в национальном центре экстренной медицины Казахстана.

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В Арысе загорелся склад с боеприпасами! Chimcago

Из-за взрывов в Туркестанской области Казахстана, где расположен Арысь, объявили режим чрезвычайной ситуации. Из города начали эвакуировать людей (в Арыси живет почти 45 тысяч человек). По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием и боеприпасами. На место происшествия вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Казахстанские сейсмологи зафиксировали колебания почвы на территории южной части страны, вызванные взрывами в Арыси.