На севере Германии разбились два истребителя Eurofighter

Обновление: Пилот одного из разбившихся истребителей обнаружен, поиски второго продолжаются.

Два истребителя Eurofighter потерпели крушение в земле Мекленбург-Передняя Померания на севере Германии.

По предварительным данным, самолеты столкнулись в воздухе в районе озера Флезензе. Оба пилота, заявили представители базы ВВС в Лааге, катапультировались.

На месте падения самолетов возник пожар, который пытаются ликвидировать экстренные службы.