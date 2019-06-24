На севере Германии разбились два истребителя Eurofighter
Источник: Deutsche Welle
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Обновление: Пилот одного из разбившихся истребителей обнаружен, поиски второго продолжаются.
Два истребителя Eurofighter потерпели крушение в земле Мекленбург-Передняя Померания на севере Германии.
По предварительным данным, самолеты столкнулись в воздухе в районе озера Флезензе. Оба пилота, заявили представители базы ВВС в Лааге, катапультировались.
На месте падения самолетов возник пожар, который пытаются ликвидировать экстренные службы.