Мэра Челябинска отправили в отставку

Депутаты Челябинской городской думы проголосовали за отставку мэра Челябинска Владимира Елистратова, подавшего заявление об уходе по собственному желанию.

Елистратов ушел в отставку после критики со стороны временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Текслера. По данным Znak.com, переговоры об уходе Елистратова шли несколько недель.

Депутаты назначили исполняющей обязанности главы города Наталью Котову, которая до этого была первым заместителем мэра. Ее утвердили единогласно.

Котова будет и. о. мэра до сентября, когда в Челябинске пройдут выборы депутатов гордумы. Новый состав парламента выберет главу города.