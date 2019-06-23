В Грозном ранены двое сотрудников ДПС, нападавший убит

В Грозном совершено нападение на сотрудников ДПС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Двое полицейских получили ранения.

На полицейских напал с ножом человек, машину которого они остановили для проверки, заявил собеседник агентства. Нападавший был застрелен. По данным одного из источников «Интерфакса», это уроженец Грозного 1996 года рождения.

В свою очередь Baza пишет, что нападавших, по предварительным данным, было двое. Что стало со вторым нападавшим, издание не уточняет.

Mash пишет, что нападение произошло около резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.