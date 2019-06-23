В Эфиопии в результате попытки переворота убили начальника генштаба и главу региона. Есть сообщения о стрельбе в столице страны

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о попытке переворота в штате Амхара, в результате которой погибли несколько высокопоставленных чиновников.

По словам Ахмеда, властям удалось пресечь переворот, передает Associated Press.

В результате случившегося погиб глава правительства Амхары и его советник, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

Начальник генштаба Эфиопии, возглавляющий вооруженные силы страны был застрелен своим охранником в столице Аддис-Абебе, пишет Associated Press. Организатором переворота СМИ называют главу службы безопасности региона.

Звуки стрельбы слышали также в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Об этом, в частности, сообщило посольство США. Reuters пишет, что местные жители сообщают о стрельбе в районе международного аэропорта Боле, а также сообщают об отключении интернета.