США устроили кибератаки на компьютерные системы иранских военных

Кибернетическое командование США организовало кибератаки на компьютерные системы вооруженных сил Ирана. Об этом пишут The Washington Post и The New York Times со ссылкой на источники.

Среди целей были системы, отвечающие за запуск ракет, а также разведывательная группа, предположительно причастная к нападению на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Атака была устроена в четверг — в тот же день, когда президент США Дональд Трамп отказался наносить военный удар по целям в Иране в ответ на атаку на американский беспилотник. Подготовка к удару началась ранее, после атак на нефтяные танкеры.

The Washington Post пишет об атаке как об успешной, однако The New York Times отмечает, что ее эффективность сложно оценить — для этого Ирану нужно было бы попробовать запустить ракету.