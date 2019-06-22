Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже медалей Великой Отечественной войны

Роскомнадзор обратился к интернет-аукциону eBay с требованием удалить 32 страницы сайта компании с объявлениями о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны и других государственных наград.

«С 11 интернет-страниц в указанный срок удалена запрещенная информация, ожидается удаление еще с 21», — сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве пояснили, что приобретение и сбыт государственных наград — это . При этом закон «Об информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность.