Проект «Радио Свобода» выпустил документальный фильм «#СвободуГолунову»

Проект «Радио Свобода» «Признаки жизни» выпустил документальный фильм «#СвободуГолунову», рассказывающий о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали в покушении на сбыт наркотиков и освободили после общественной кампании в его поддержку.

#СвободуГолунову. Кампания в защиту журналиста от задержания до марша Признаки жизни. Документальное кино Радио Свобода

«Радио Свобода» описывает фильм как видеохронику кампании в поддержку Голунова. В документальной ленте рассказывается об одиночных пикетах, проходивших у здания МВД на Петровке в Москве, заседании суда, на котором Голунова отправили под домашний арест, освобождении журналиста и марше в его поддержку, где задержали более 500 человек.

21 июня вышел документальный фильм «Голунов», который подготовили «Медуза» и студия «Черный флаг». В фильме документалиста Сергея Ерженкова дело Ивана Голунова показано глазами тех, кто находился в эпицентре событий.