Полиция Махачкалы задержала 10 участников пикета в поддержку арестованного журналиста «Черновика»

Полиция Махачкалы запретила проводить у здания прокуратуры Дагестана одиночные пикеты в поддержку журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, арестованного по обвинению в финансировании терроризма и участии в террористической организации.

Как сообщает «Черновик», перед началом акции патрульные разрешили собравшимся пикетировать не более 30 минут. После того, как акция началась, полицейские задержали журналиста и общественника Шамиля Абашилова.

Все участники акции протеста переместились к зданию отдела полиции, куда доставили задержанного, сообщается в телеграм-канале «Черновика». Полицейские пригласили девять участников акции на беседу, после чего у них отняли телефоны. Один из полицейских заявил, что задерживает протестующих. Однако затем их отпустили из полиции. «Черновик» обвинил полицейских в незаконном задержании.

После этого полицейские также отпустили Шамиля Абашилова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МВД. В полиции объяснили, что Абашилова задержали, чтобы установить личность — у него не оказалось с собой документов. «Сразу после установления личности его отпустили», — сказали в пресс-службе МВД.

После освобождения из МВД протестующие продолжили пикеты у прокуратуры.

Обновление 15:29. Материал обновлен данными о новых задержаниях и об освобождении Шамиля Абашилова.