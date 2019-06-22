Музыканты подали к Universal иск на 100 миллионов долларов из-за пожара, уничтожившего их звукозаписи

Музыканты рок-групп Hole и Soundgarden, наследники Тупака Шакура и Тома Петти, а также певец Стив Эрл подали в суд Лос-Анджелеса иск к Universal Music Group.

Как сообщает The New York Times, истцы требуют, чтобы компания выплатила более 100 миллионов долларов в качестве возмещения убытков. В 2008 году в пожаре на студии Universal Studios Hollywood сгорели более 100 тысяч аудиозаписей, включая записи музыкантов, подавших иск.

Истцы считают, что Universal Music Group более десяти лет скрывала информацию об уничтожении звукозаписей при пожаре, рассчитывая, что о случившемся никто не узнает.

В UMG отказались от комментариев.

Пожар на студии UMG произошел 1 июня 2008 года. О том, что в пожаре сгорели оригинальные записи Элтона Джона, Рэя Чарльза, Луи Армстронга, Тупака Шакура и многих других, стало известно только в июне 2019-го. Об этом в своем расследовании рассказала газета The New York Times.