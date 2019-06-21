ЦБ обнаружил нарушения требований кибербезопасности во всех проверенных им банках

Во всех 75 банках, проверенных ЦБ с начала 2019 года, выявлены те или иные нарушения требований кибербезопасности. Об этом объявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина отметила, что обнаруженные у банков проблемы нельзя назвать критическими, «но они могут стать серьезными, если финансовые институты не будут придавать этому значения».

Проверка соблюдения банками требований кибербезопасности входит в полномочия ЦБ с 2018 года. В первый год действия новых правил ЦБ проверил 58 банков, во всех из них также были обнаружены нарушения.