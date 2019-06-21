Теодор Курентзис уйдет с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета

Теодор Курентзис в начале нового театрального сезона покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Медузу».

Он сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора musicAeterna, а также останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми.

Ожидается, что в ближайшее время на сайте Пермского театра оперы и балета будет опубликовано обращение Теодора Курентзиса к коллективу театра и зрителям.

Теодор Курентзис, один из самых титулованных дирижеров в мире, занимает пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета с 2011 года.

В начале мая источники сообщали, что Курентзис может покинуть пост худрука из-за того, что к проекту строительства новой сцены театра подключился Владимир Кехман. В настоящий момент Кехман занимает посты художественного руководителя Новосибирского театра оперы и балета и Михайловского театра. Курентзис, ранее работавший в Новосибирском театре оперы и балета, публично критиковал Кехмана, и наоборот.