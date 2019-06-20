Роскомнадзор создаст систему контроля за онлайн-кинотеатрами

Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, провел тендер на разработку концепции и техзадания для автоматизированной системы, которая будет контролировать соблюдение онлайн-кинотеатрами закона об информации. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные госзакупок.

Система должна будет следить за тем, чтобы онлайн-кинотеатры не распространяли призывы к терроризму, экстремистские материалы, пропаганду порнографии, культ насилия и нецезурную брань.

Тендер выиграла компания «М13» — разработчик системы мониторинга СМИ «Катюша», которую используют, в частности, в администрации президента России.

Статья об обязанностях владельцев онлайн-кинотеатров («аудиовизуальных сервисов») появилась в законе об информации в 2017 году. Она, в частности, запрещает иностранцам владеть более чем 20 процентами таких компаний, и требует от Роскомнадзора вести реестр онлайн-кинотеатров. Пока в этом реестре никого нет.

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