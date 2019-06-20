Присяжные в США признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми

Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признали лидера организации Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми, вымогательстве и хранении детской порнографии, сообщает Reuters.

Как отмечает Associated Press, 58-летнего Раньера признали виновным по всем пунктам обвинений. Его адвокат сообщил, что Раньер отрицает вину и намерен обжаловать вынесенное решение.

Киту Раньеру, указывает Reuters, грозит пожизненное заключение. Суд вынесет приговор 25 сентября.

Кит Раньер — основатель организации Nxium, которая позиционирует себя как компанию, проводящую тренинги по саморазвитию. Американские власти обвиняют Nxium в сексуальной эксплуатации и торговле людьми.

В ходе расследования стало известно, что женщин, вступивших в организацию, принуждали к сексу с лидером культа, также им ставили клеймо с инициалами Раньера.

Среди обвиняемых по этому делу - наследница алкогольной компании Клэр Бронфман и актриса из «Тайн Смолвиля» Эллисон Мэк.