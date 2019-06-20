Международные резервы России выросли до максимума с начала 2014 года

России на 14 июня 2019 года составили 504,5 миллиарда долларов, объявил Центробанк. За неделю они выросли на 1,8 миллиарда долларов «в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках », пояснил регулятор.

504,5 миллиарда долларов — максимальный показатель с января 2014 года. Отметку в 500 миллиардов долларов международные резервы России преодолели впервые за более чем пять лет на прошлой неделе.

Рубль на торгах на Московской бирже 20 июня значительно укрепился к доллару и евро. Так, в ходе сессии доллар торговался ниже 63 рублей — впервые с 1 августа 2018 года. Евро, по состоянию на 17:45 мск, стоил на бирже 71,16 рубля, подешевев с открытия сессии более чем на 40 копеек.

Российская валюта подорожала на фоне растущих мировых цен на нефть. Так баррель Brent на бирже ICE в Лондоне стоит 20 июня 64,29 доллара, подорожав за день на 3,8%.