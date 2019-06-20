Борис Джонсон и Джереми Хант стали основными кандидатами на пост премьер-министра Великобритании

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон и действующий министр иностранных дел Джереми Хант вышли в финал борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

Как сообщает BBC News, в пятом туре голосования парламентариев-консерваторов Джонсона поддержали 160 депутатов, Ханта — 77.

Из борьбы выбыл министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, набравший 75 голосов.

Выборы лидера Консервативной партии пройдут 22 июня, в них будут участвовать 160 тысяч членов партии.

Должность лидера правящей Консервативной партии Великобритании стала вакантной после того, как 7 июня этот пост покинула премьер-министр страны Тереза Мэй. После того, как партия выберет нового лидера, Мэй уступит ему пост премьер-министра Великобритании.