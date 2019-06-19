YouTube и Universal обновили качество 100 культовых клипов. Всего улучшат почти тысячу записей
Источник: YouTube
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Видеохостинг YouTube и компания Universal Music Group запустили проект по обновлению почти тысячи музыкальных клипов, выпущенных несколько десятилетий назад. В блоге YouTube сообщается, что в роликах улучшат качество видео и аудио. Записи будут доступны в разрешении 1080p.
В рамках проекта уже обновили около 100 клипов. Оставшиеся будут отреставрированы до конца 2020 года. В YouTube отмечают, что обновленные ролики будут появляться каждую неделю.
Вот лишь некоторые примеры обновленных клипов: