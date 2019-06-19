YouTube и Universal обновили качество 100 культовых клипов. Всего улучшат почти тысячу записей

Видеохостинг YouTube и компания Universal Music Group запустили проект по обновлению почти тысячи музыкальных клипов, выпущенных несколько десятилетий назад. В блоге YouTube сообщается, что в роликах улучшат качество видео и аудио. Записи будут доступны в разрешении 1080p.

В рамках проекта уже обновили около 100 клипов. Оставшиеся будут отреставрированы до конца 2020 года. В YouTube отмечают, что обновленные ролики будут появляться каждую неделю.

Вот лишь некоторые примеры обновленных клипов:

Beastie Boys — Sabotage (1994)

Beastie Boys — Sabotage (Official Music Video) BeastieBoysVEVO

Tom Petty — Free Fallin' (1989)

Tom Petty — Free Fallin' (Official Music Video) TomPettyVEVO

Kiss — Forever (1990)

Kiss — Forever (Official Music Video) KissVEVO

Gwen Stefani — Hollaback Girl (2005)

Gwen Stefani — Hollaback Girl (Official Music Video) GwenStefaniVEVO

Lady Gaga — Bad Romance (2009)

Lady Gaga — Bad Romance (Official Music Video) LadyGagaVEVO