США ввели санкции против российской финансовой организации за помощь КНДР

Минфин США ввел санкции в отношении небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество» за связи с КНДР, сообщается на сайте ведомства.

В Минфине считают, что «Русское финансовое общество» оказывало финансовые услуги КНДР с того момента, как получило лицензию небанковской кредитной организации. Действия компании помогли Северной Корее обойти санкции США и ООН, отмечают в ведомстве.

В компании сообщили, что не понимают, «по каким основаниям НКО могло быть включено в санкционный список».

«Русское финансовое общество», как пишут «Банки.ру», было зарегистрировано в ноябре 2002 года. Компания специализируется на расчетно-кассовом обслуживании юрлиц и ИП.