США ввели санкции против российской финансовой организации за помощь КНДР
Источник: Минфин
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Минфин США ввел санкции в отношении небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество» за связи с КНДР, сообщается на сайте ведомства.
В Минфине считают, что «Русское финансовое общество» оказывало финансовые услуги КНДР с того момента, как получило лицензию небанковской кредитной организации. Действия компании помогли Северной Корее обойти санкции США и ООН, отмечают в ведомстве.
В компании сообщили, что не понимают, «по каким основаниям НКО могло быть включено в санкционный список».
«Русское финансовое общество», как пишут «Банки.ру», было зарегистрировано в ноябре 2002 года. Компания специализируется на расчетно-кассовом обслуживании юрлиц и ИП.