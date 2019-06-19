Семья проректора МГИМО подала в суд на Сергея Митрохина и Илью Азара из-за статей о сносе домов в Москве

Семья проректора МГИМО Наталии Кузьминой подала в Хамовнический суд Москвы два иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает RNS.

Один из исков подан к бывшему главе московского «Яблока» Сергею Митрохину и главреду сайта «Эхо Москвы» Виталию Рувинскому. Претензии истцов связаны с десятком публикаций Митрохина на сайте «Эха» и в фейсбуке, сообщил представитель суда. Сумма исковых требований превышает два миллиона рублей.

Второй иск на четыре миллиона рублей, уточнил представитель суда, подан к журналисту Илье Азару из-за статьи на его сайте «Мох», к приморскому изданию «Арсеньевские вести» (из-за этой публикации) и двум журналисткам Ксении Лученко и Александре Парушиной.

В публикациях, из-за которых поданы иски, говорится, что семья Наталии Кузьминой участвует в «рейдерских захватах» и причастна к сносу зданий в Москве.