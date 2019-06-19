Политолог Валерий Соловей сообщил об уходе из МГИМО «по политическим причинам»

Политолог Валерий Соловей сообщил в фейсбуке, что подал заявление об уходе по собственному желанию из МГИМО.

«По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел. Я с пониманием отношусь к этому нежеланию», — написал Соловей.

После ухода из МГИМО Соловей будет писать книгу. Он отметил, что не собирается возвращаться к преподаванию.

Валерий Соловей работал в МГИМО на кафедре рекламы и связей с общественностью. Он известен своими прогнозами, которые часто воспринимают как конспирологические. В ноябре 2016 года Соловей заявил в интервью «Московскому комсомольцу», что в 2017 году президента России Владимира Путина может заменить другой человек. После выхода интервью издание удалило публикацию.