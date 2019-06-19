Дональд Трамп официально начал новую президентскую кампанию

Дональд Трамп официально объявил о старте кампании по переизбранию на второй срок на должность президента США. С таким заявлением он выступил на митинге своих сторонников в Орландо, штат Флорида.

«Вместе мы продолжим работать, сражаться и побеждать. Мы — единая семья и единая нация. Вместе мы сделаем Америку снова богатой, сильной, безопасной и великой», — заключил действующий президент.

На президентских выборах 2016 года Дональд Трамп победил кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон. 59-е по счету выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.