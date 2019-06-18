Возле Ленинки в Москве начали перекладывать лестницу. Три года назад ее отремонтировали в составе тендеров на 3,4 миллиарда рублей

Перед центральным входом в начали перекладывать гранитную лестницу, которую уже ремонтировали в 2016 году, сообщает «Коммерсант». Одним из первых на это обратил внимание историк-краевед Александр Фролов.

В департаменте капитального ремонта Москвы объяснили изданию, что работы по благоустройству проводят из-за аварийного состояния лестницы. В департаменте отметили, что в 2016 году проводили лишь текущий ремонт лестницы для «безопасного временного пользования».

Источник «Коммерсанта» сообщил, что новый и старый ремонт лестницы может входить в состав закрытых тендеров на благоустройство зоны вокруг Кремля, информация о котором не разглашается. На это в 2016-2017 годах выделили более 3,4 миллиарда рублей. Сколько средств выделяли на ремонт лестницы, не уточняется.