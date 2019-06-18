Верховный суд ликвидировал семь российских партий за неучастие в выборах

Верховный суд РФ ликвидировал семь партий по искам Минюста за неучастие в выборах. Согласно картотеке дел на сайте суда, с конца мая были ликвидированы:

Ранее министерство юстиции объявляло, что в течение 2019 года планово проверит половину из зарегистрированных в России партий на предмет соответствия законодательству. По закону политические партии могут быть ликвидированы Верховным судом за неучастие в выборах в течение семи лет подряд. В настоящее время в списке зарегистрированных Минюстом партий числится 61 политическое объединение.