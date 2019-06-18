Суд арестовал редактора дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Журналиста обвиняют в терроризме, он отрицает вину

Советский районный суд Махачкалы санкционировал арест журналиста Абдулмумина Гаджиева сроком на два месяца. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на телеграм-канал издания «Черновик», где работает Гаджиев.

Редактор «Черновика» Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня в Дагестане по обвинению в финансировании терроризма и участии в террористической организации. Гаджиев, его родственники и коллеги называют дело сфабрикованным. Редакция «Черновика» записала обращение к президенту РФ с просьбой взять дело Гаджиева под контроль, в Махачкале на 30 июня подана заявка на проведение митинга в поддержку журналиста, а петиция на Change.org с требованием его освободить собрала почти пять тысяч подписей.