Операторы сотовой связи запустили проекты по поиску пропавших людей

У крупнейших в России мобильных операторов появились проекты по помощи в поиске пропавших людей, пишут «Ведомости».

Так, «Мегафон» совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт» в рамках пилотного проекта рассылает сообщения с приметами пропавшего человека абонентам, которые находились в районе, где разыскиваемого видели последний раз. Рассылка проводится с согласия абонента, расходы на нее «Мегафон» взял на себя, рассказал представитель компании.

С «Лиза Алерт» также сотрудничает «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Этот сотовый оператор собирает сведения о волонтерах. Абонент любого оператора оставляет свой номер телефона на сайте «Вымпелкома», указывает, в каком районе он готов участвовать в поиске пропавших, и получает оповещения, когда требуется его помощь.

АФК «Система», владеющая контрольным пакетом МТС, через благотворительный фонд организовала конкурс по разработке технологий поиска, выделив на эти цели 75 миллионов рублей.

Tele2 , в свою очередь, прорабатывает с «Лиза Алерт» возможность вносить в абонентский договор пункт об определении геолокации в случае опасности, заявили «Ведомостям» представители компании.

Волонтеры за девять месяцев 2018 года помогли найти более 2 тысяч пропавших людей на территории России, сообщал в октябре глава МВД Владимир Колокольцев.

18 июня уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что за последние пять лет количество пропавших детей и подростков значительно сократилось, тем не менее ежегодно остаются не найденными более тысячи несовершеннолетних.

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