Национальный банк Украины из-за DDoS-атаки опубликовал официальный курс гривны в фейсбуке

Национальный банк Украины 18 июня подвергся мощной DDoS-атаке, из-за которой доступ к официальному сайту временно ограничен.

Ключевая инфраструктура банка, включая систему платежей, не пострадала, сообщил регулятор на своей странице в фейсбуке.

Однако официальный курс национальной валюты — гривны, установленный на 19 июня, регулятор был вынужден опубликовать в фейсбуке.

После того, как работа сайта будет восстановлена, информация о курсе гривны будет опубликована и на нем, пообещал Нацбанк.

В декабре 2016 года «Укрэнерго» подвергалось масштабной хакерской атаке, из-за которой, в частности, были перебои с электроснабжением в Киеве. В июне 2017 года «Укрэнерго», некоторые украинские банки и СМИ сообщили о массированной кибератаке, по некоторым данным, речь шла . В причастности к этим атакам подозревали российских хакеров.