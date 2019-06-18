Национальный банк Украины из-за DDoS-атаки опубликовал официальный курс гривны в фейсбуке
Национальный банк Украины 18 июня подвергся мощной DDoS-атаке, из-за которой доступ к официальному сайту временно ограничен.
Ключевая инфраструктура банка, включая систему платежей, не пострадала, сообщил регулятор на своей странице в фейсбуке.
Однако официальный курс национальной валюты — гривны, установленный на 19 июня, регулятор был вынужден опубликовать в фейсбуке.
После того, как работа сайта будет восстановлена, информация о курсе гривны будет опубликована и на нем, пообещал Нацбанк.
В декабре 2016 года «Укрэнерго» подвергалось масштабной хакерской атаке, из-за которой, в частности, были перебои с электроснабжением в Киеве. В июне 2017 года «Укрэнерго», некоторые украинские банки и СМИ сообщили о массированной кибератаке, по некоторым данным, речь шла о вирусе-шифровальщике. В причастности к этим атакам подозревали российских хакеров.