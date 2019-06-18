Кадыров договорился о предполетной подготовке космонавтов в университете спецназа в Чечне
Источник: Интерфакс
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Российские кандидаты в космонавты будут проходить предполетную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщает «Интерфакс».
Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился об этом с начальником Центра подготовки космонавтов Павлом Власовым.
Павел Власов сообщил, что в университете спецназа, в частности, будут проводить курсы выживания в дикой среде, а также парашютную подготовку.