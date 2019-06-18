Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России. На первом месте семья бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева

Российский Forbes составил рейтинг владельцев самых дорогих земельных наделов в стране. Первое место заняла семья бывшего министра сельского хозяйства, бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева владеет 649 тысячами гектаров, стоимость которых издание оценило в 68,5 миллиарда рублей.

Вторым крупнейшим землевладельцем в России, по версии Forbes, является агрохолдинг «Степь», который принадлежит АФК «Система» Владимира Евтушенкова. «Степь» владеет 412 тысячами гектаров, стоимость которых оценивается в 45,6 миллиарда рублей.

На третьем месте рейтинга разместился «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников. «Мираторгу» принадлежит 1 миллион гектаров, стоимостью 45 миллиардов рублей. Земельный надел «Мираторга» — крупнейший в России по площади, но не по стоимости, отмечает издание.

Общая стоимость земли, подконтрольной двадцатке крупнейших землевладельцев России, подсчитал Forbes, составляет 471,7 миллиарда рублей.

В 2015 году, когда Александр Ткачев занял пост министра сельского хозяйства, он заявлял, что не видит ничего предосудительного в том, что его родственники занимаются агробизнесом в Краснодарском крае. Минсельхоз Ткачев возглавлял до мая 2018 года. В настоящий момент пост министра сельского хозяйства занимает Дмитрий Патрушев — сын бывшего директора ФСБ, действующего секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.