Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован по делу о выборе страны-хозяйки ЧМ-2022

Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован во Франции в рамках расследования дела о возможных коррупционных нарушениях при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022. Об этом сообщает Mediapart.

По данным издания, арест произошел утром 18 июня. В рамках расследования, по данным Mediapart, также был допрошен французский политик Клод Геан, входивший в кабинет министров во время президентства Николя Саркози.

Катар получил право на проведение ЧМ-2022 по итогам заседания исполкома ФИФА в декабре 2010 года (тогда же ЧМ-2018 был отдан России). Уже в первые месяцы после этого в английской прессе начали появляться расследования, говорящие о возможной коррупционной составляющей при выборе.

ФИФА поручила провести расследование возможных фактов коррупции независимой комиссии. В 2014 году было объявлено, что доказательств коррупционного сговора найдено не было.