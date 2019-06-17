Умерла дизайнер Глория Вандербильд

Глория Вандербильд — художница, актриса и дизайнер — умерла в возрасте 95 лет.

Вандербильд, родившаяся в 1924 году в знаменитой семье американских миллионеров, получила известность в детском возрасте из-за громкого судебного процесса из-за права опеки над ней. Эти события легли в основу вышедшего в 1982 году минисериала «Маленькая Глория», номинированного на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

В 1950-х — 1960-х годах Вандербильд выступала на сцене и сыграла несколько ролей в телесериалах. С 1956 по 1963 годы она была замужем за режиссером Сидни Люметом.

В 1970-х годах Вандербильд под именным брендом выпускала одежду, в том числе джинсы, аксессуары, а также парфюмерию. Позже товарные знаки были проданы новым владельцам.

В начале 2000-х состоялась первая персональная выставка Вандербильд «Dream Boxes», получившая высокие оценки критиков.

Колонки Глории Вандербильд регулярно публиковались в The New York Times, Vanity Fair и Elle, она также написала несколько книг, в том числе в соавторстве со своим сыном, журналистом CNN Андерсоном Купером. В 2016 году на HBO вышел документальный фильм о Вандербильд «Женщина-эпоха. Вся правда».