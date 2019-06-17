Сотрудников «Медузы» начали вызывать на допросы по делу Ивана Голунова

Сотрудников «Медузы», которые живут и работают в Москве, начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков. Свидетелем по этому делу проходит корреспондент «Медузы» Иван Голунов.

Интересы сотрудников «Медузы» представляют адвокаты «Правозащиты Открытки».

Ивану Голунову первоначально было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, в свою очередь, что наркотики ему подбросили полицейские.

Голунов был задержан 6 июня, но спустя несколько дней его освободили в результате общественной кампании в его защиту. Обвинения с журналиста сняты.