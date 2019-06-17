Писательница Сьюзен Коллинз в 2020 году выпустит приквел к «Голодным играм»

Американская писательница Сьюзен Коллинз напишет приквел к своей трилогии «Голодные игры». Книга выйдет 19 мая 2020 года, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление писательницы.

Действие новой книги происходит за 64 года до событий, описанных в «Голодных играх». Название романа пока неизвестно.

Трилогия «Голодные игры» вышла в 2008-2010 годах. В книгах Сьюзен Коллинз рассказывается о постапокалиптическом мире, где подростки должны сражаться и убивать друг друга в прямом эфире по телевидению.

По трилогии Сьюзен Коллинз выпустили четыре фильма, последний из них — «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» — вышел в 2015 году.