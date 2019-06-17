ЛГБТ-активист из Новочеркасска обвинил сотрудника Центра «Э» в нападении

ЛГБТ-активист из Новочеркасска Федор Лаптев утверждает, что его избил сотрудник местного , сообщает «Медиазона». Впервые об этом он рассказал телеграм-каналу «Протестный МГУ».

Лаптев сообщил, что 9 июня за ним начал следить мужчина, в котором он опознал сотрудника Центра «Э» по имени Олег — он знает его с 2017 года. 14 июня, по словам Лаптева, этот человек избил его возле железной дороги.

Активист опубликовал выписку из больницы, где сказано, что врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Лаптев отказался от госпитализации и написал заявление в полицию. Из-за опасений за свою жизнь активист решил покинуть Новочеркасск.