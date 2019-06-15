В Риме умер режиссер Франко Дзеффирелли. Ему было 96 лет.

Дзеффирелли начинал карьеру в конце 1940-х годов в качестве актера и театрального художника. В 1950-х годах он начал режиссировать театральные и оперные постановки.

Первой режиссерской работой Дзеффирелли в кино был фильм «Кемпинг» 1957 года. Наиболее известными его картинами стали «Укрощение строптивой» (1967), «Ромео и Джульетта» (1968), «Гамлет» (1990), «Джейн Эйр» (1996).

Дзеффирелли — двукратный обладатель «Эмми» и обладатель BAFTA, он также был дважды номинирован на «Оскар».