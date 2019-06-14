Znak.com: начальник УВД по ЗАО Москвы, снятый с должности из-за дела Голунова, написал заявление о выходе на пенсию

Генерал полиции Андрей Пучков, освобожденный от должности начальника УВД по ЗАО Москвы из-за дела Ивана Голунова, написал заявление о выходе на пенсию. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на Московский профсоюз полиции.

В профсоюзе, судя по публикациям и комментариям на его сайте, выступают против увольнения Пучкова. Бывшие подчиненные Пучкова хотели отправить видеообращение в его защиту на грядущую «прямую линию» с Владимиром Путиным, но генерал уговорил их этого не делать, передает Znak.com.

Генерал Андрей Пучков был освобожден от должности после того, как его подчиненные несправедливо обвинили в покушении на сбыт наркотиков журналиста «Медузы», автора расследований о коррупции Ивана Голунова. Помимо него пост потерял начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

На сайте Change.org появилась петиция к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть Пучкова на работу. «Безапелляционно должны нести ответственность только виновные лица в привлечении невиновного Голунова, но никак не руководитель целого аппарата управления МВД!» — сказано в петиции. На момент выхода новости ее подписали менее 1200 человек.