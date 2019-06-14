В Лос-Анджелесе застрелен чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов

В Лос-Анджелесе 10 июня застрелен российский сноубордист Дмитрий Кольцов. Обвинение в убийстве предъявлено 30-летнему Ретту Нельсону.

Как пишет Los Angeles Times, Нельсон выстрелил в Кольцова из своего автомобиля, после того как между ними состоялся короткий диалог. Преступник также пытался застрелить человека, находившегося рядом с Кольцовым, но не попал в него.

Позже преступник убил заместителя шерифа округа. Также он обвиняется в ограблении заправки и супермаркета в тот же день.

Сейчас Нельсон находится под стражей, ему грозит смертная казнь (в Калифорнии на нее наложен мораторий) или пожизненный срок без права досрочного освобождения.

Дмитрий Кольцов входил в состав сборных России и Москвы по сноуборду, становился победителем и призером чемпионатов России. Также он занимался скейтбордингом и серфингом. Кольцову был 31 год.