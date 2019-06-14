В ЕС рассказали о попытках российских медиа снизить явку на выборах в Европарламент с помощью дезинформации

Российские источники информации в ходе выборов в Европарламент распространяли дезинформацию с целью повлиять на предпочтения избирателей и снизить явку. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии о ходе борьбы с дезинформацией.

Согласно документу, источники из России и других стран пытались с помощью дезинформации продвигать в Европе крайние взгляды и поляризовать дискуссию. Риторику российских источников подхватывали и местные политики.

Примерами таких кампаний в ЕС назвали попытку представить пожар в Нотр-Даме как иллюстрацию упадка западных и христианских ценностей, а отставку правительства Австрии — как результат сговора немецких и испанских спецслужб. Еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг также привел в пример сообщения агентства Sputnik о том, что «ЕС якобы сделал Польшу более бедной, нежели во времена коммунизма».

Всего в Европе с января 2019 года зафиксировали 998 случаев дезинформации, которые связали с Россией, что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сказано в докладе.

В последние годы страны Запада регулярно обвиняют Россию в попытках вмешательства в выборы, в том числе с помощью пропаганды и дезинформации. Наиболее резонансными стали обвинения во вмешательстве в выборы президента США 2016 года: американский Минюст заочно предъявил обвинения сотрудникам ГРУ и российской «фабрики троллей». Россия категорически отрицает вмешательство в чьи-либо внутренние дела.