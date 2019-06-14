В Екатеринбурге завели дело на пенсионера, изрисовавшего краской памятник Ельцину

Полицейские задержали подозреваемого в вандализме, который изрисовал красной краской памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе МВД по Свердловской области, злоумышленником оказался местный житель 1959 года рождения. 8 июня он пришел к зданию «Ельцин-центра» и изрисовал буквы фамилии бывшего президента России на постаменте памятника.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Она предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 360 часов.