Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна, задержанного в Крыму в мае 2018 года

Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому, которого обвиняли в незаконной добыче биоресурсов.

Суд назначил Новицкому . Однако учитывая то, что «в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано около 440 тысяч рублей», а Новицкий провел в СИЗО полгода, от выплаты штрафа подсудимый был освобожден, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Последние несколько месяцев Новицкий находился под подпиской о невыезде и жил на территории Крыма в съемной квартире. Подписка с него снята.

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано в начале мая возле побережья Крыма по обвинению в незаконном вылове камбалы в исключительной экономической зоне РФ.

Членов экипажа ЯМК-0041 в октябре 2018 года обменяли на российских моряков с судна «Норд», которое задержали украинские пограничники.

Капитанов «Норда» и ЯМК-0041, уголовное преследование которых прекращено не было, также планировалось обменять друг на друга. Капитан «Норда» Владимир Горбенко, с которого украинский суд взял обязательство о явке, вернулся в Крым.