Сформирован наблюдательный совет «Медузы»

«Медуза» сформировала независимый наблюдательный совет, который будет оценивать результаты работы издания и его руководителей, следить за соблюдением редакционных принципов и корпоративных стандартов, утверждать редакционную стратегию, помогать в разработке бизнес-плана и т. д.

В состав совета вошли исполнительный вице-президент Стокгольмской школы экономики в Риге Андерс Александерсон, генеральный директор «Бумаги» Кирилл Артеменко, основатель The Bell Елизавета Осетинская, писатель и журналист Михаил Зыгарь.

Первое заседание наблюдательного совета состоится в середине лета 2019 года. Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков на этом заседании представит редакционную стратегию на 2019-2020 годы. Кроме того, совет должен рассмотреть и утвердить этический кодекс «Медузы».