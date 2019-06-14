Под Воронежем на полигоне по утилизации боеприпасов начался пожар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В результате на полигоне начали взрываться снаряды.

По данным агентства, пожар возник из-за пала травы — огонь перекинулся на полигон.

Сообщается, что угрозы для людей нет. По словам источника «Интерфакса», ближайший поселок находится в 30 километрах от полигона, по данным РИА Новости — в 20 километрах.

Названия полигона агентства не приводят. Официальных данных о пожаре пока нет.

Новость дополняется.