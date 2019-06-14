Под Воронежем на полигоне по утилизации боеприпасов начался пожар
Источник: Интерфакс
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Под Воронежем на полигоне по утилизации боеприпасов начался пожар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В результате на полигоне начали взрываться снаряды.
По данным агентства, пожар возник из-за пала травы — огонь перекинулся на полигон.
Сообщается, что угрозы для людей нет. По словам источника «Интерфакса», ближайший поселок находится в 30 километрах от полигона, по данным РИА Новости — в 20 километрах.
Названия полигона агентства не приводят. Официальных данных о пожаре пока нет.
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