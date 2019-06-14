Министров правительства РФ сделали кураторами регионов со слабой экономикой
У десяти регионов России с низкими экономическими показателями появились кураторы из числа министров правительства, сообщают «Ведомости».
Министр экономического развития Максим Орешкин стал куратором Алтая, Карелии и Тувы, министр промышленности Денис Мантуров — Псковской области и Чувашии, вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов — Курганской области, министр сельского хозяйства Дмитрия Патрушев — Адыгеи, министр строительства Владимир Якушев — Марий Эл, министр труда Максим Топилин — Алтайского края, министр природы Дмитрий Кобылкин — Калмыкии.
Как следует из публикации, министры-кураторы будут участвовать в работе над комплексом мер ускоренного развития подопечных регионов и определении приоритетных направлений, синхронизировать работу ведомств и следить за выполнением программ развития.
В проекте с кураторами не участвуют регионы Дальнего Востока и Северного Кавказа, так как для их развития созданы отдельные министерства.
Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен». Подлинность копии письма, с которым ознакомились «Ведомости», подтвердили три федеральных чиновника.