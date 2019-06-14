Министров правительства РФ сделали кураторами регионов со слабой экономикой

У десяти регионов России с появились кураторы из числа министров правительства, сообщают «Ведомости».

Министр экономического развития Максим Орешкин стал куратором Алтая, Карелии и Тувы, министр промышленности Денис Мантуров — Псковской области и Чувашии, вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов — Курганской области, министр сельского хозяйства Дмитрия Патрушев — Адыгеи, министр строительства Владимир Якушев — Марий Эл, министр труда Максим Топилин — Алтайского края, министр природы Дмитрий Кобылкин — Калмыкии.

Как следует из публикации, министры-кураторы будут участвовать в работе над комплексом мер ускоренного развития подопечных регионов и определении приоритетных направлений, синхронизировать работу ведомств и следить за выполнением программ развития.

В проекте с кураторами не участвуют регионы Дальнего Востока и Северного Кавказа, так как для их развития созданы отдельные министерства.