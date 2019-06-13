В Оманском заливе совершено нападение на два танкера

Обновление: Компания-оператор одного из танкеров заявила, что судно, по предварительным данным, было атаковано торпедой, сообщает Reuters. Владелец другого танкера сообщил о пожаре на борту судна. Министр торговли Японии заявил, что танкеры «перевозили связанный с этой страной груз». Цены на нефть после того, как стало известно о произошедшем в Оманском заливе, выросли на 4%

Два танкера подверглись нападению в Оманском заливе, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, экипажи танкеров были эвакуированы, пострадавших нет. Другие подробности произошедшего, в том числе принадлежность танкеров, они раскрывать не стали.

— часть британских Королевских ВМС — сообщил, что поставлен в известность об инциденте и «вместе с партнерами» выясняет обстоятельства произошедшего.

Нападение произошло в том же районе, где в мае была совершена диверсия против танкеров с нефтью, предназначенной для экспорта в США. Тогда пострадали четыре судна, в том числе два саудовских танкера. Соединенные Штаты обвинили в произошедшем Иран, в Тегеране причастность к нападению на танкеры отрицали.