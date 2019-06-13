Ученого Виктора Кудрявцева не выпустили из СИЗО из-за письма о предварительно одобренной грин-карте. Посольство США заявило, что это спам

Суд отказался переводить под домашний арест 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева из-за обнаруженного в его почте письма о предварительном одобренном виде на жительство в США. Об этом сообщил «Медузе» адвокат «Команды 29» Иван Павлов, представляющий интересы Кудрявцева. По словам Павлова, это письмо было спамом.

Глава консульской секции американского посольства в России Катрин Холт в ответе на запрос адвоката, сообщила, правительство США никогда не отправляет письма участникам лотереи на грин-карту по электронной почте. Подобные письма, добавила она, часто отправляют мошенники.

Холт также подтвердила, что Кудрявцев никогда не обращался с заявлением о получении иммиграционной визы в США.

Виктор Кудрявцев был арестован в июле 2018 года по делу о госизмене. Изменить меру пресечения 75-летнему ученому на домашний арест, в частности просил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Европейский суд по правам человека в апреле постановил, что Кудрявцева необходимо направить в больницу для обследования и лечения. ФСИН в апреле перевела ученого в больницу на обследование, однако затем его снова вернули в СИЗО.