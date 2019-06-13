Совет США по географическим названиям решил заменить написание названия столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv», сообщается в фейсбуке посольства Украины в США. Изменения вступят в силу 17 июня.

Совет единогласно принял решение, рассмотрев обращение посла Украины в США Валерия Чалого.

В посольстве считают, что принятое решение «дает толчок» исправить написание Киева за пределами США, в том числе в иностранных аэропортах и на международных рейсах.