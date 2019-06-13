Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «нет никаких окончательных суждений» о целесообразности или нецелесообразности реформирования органов внутренних дел после дела Ивана Голунова.

Так он ответил на вопрос о возможной реформе полиции, которая позволила бы обеспечить в подобных делах справедливое разбирательство без .

По мнению Пескова, «обобщать ситуацию, основываясь на одном деле, было бы неверно», хотя дело и «предстоит проанализировать». «А главное, предстоит дождаться результатов , которое будет проводиться и которое ведется Следственным комитетом», — сказал он.

Журналист «Медузы» Иван Голунов, специализирующийся на расследованиях коррупции, был задержан в Москве 6 июня оперативниками УВД по ЗАО Москвы. Полиция заявила, что у него нашли наркотики, и обвинила его в покушении на сбыт. Голунов отрицал обвинение и связывал его с расследованием похоронного бизнеса. 11 июня, на фоне масштабных выступлений в защиту журналиста, дело было прекращено. Двоих генералов МВД уволили, а оперативников отстранили на время разбирательства.