На востоке Москвы загорелось здание на территории Измайловского кремля

Обновлено. МЧС сообщило о ликвидации пожара. В результате инцидента никто не пострадал.

На востоке Москвы загорелся музейный комплекс Измайловского кремля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пожар начался по адресу Измайловское шоссе, 73Ж. Там находится Измайловский кремль. Возгорание произошло на первом этаже, огонь переходит на второй. На место прибыли пожарные, идет борьба с огнем», — сообщил собеседник агентства, добавив, что площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

В пресс-службе московского МЧС подтвердили факт возгорания. Там уточнили, что горит здание рынка «Вернисаж», расположенное на территории кремля.

Информации о пострадавших, уточнили в МЧС, пока не поступало.

Измайловский кремль — культурно-развлекательный комплекс, построенный в начале 2000-х годов. Он представляет собой комплекс зданий, стилизованных под русское зодчество XVI-XVII веков.

В рамках программы реновации власти планировали снести часть территории Измайловского кремля для строительства автомобильной трассы. Позже под давлением общественности от этих планов было решено отказаться.